Resultados IMPACT! Wrestling (03/03/2020) - Tessa Blanchard vs. Taya Valkyrie

Después de hacer historia con la coronación de Tessa Blanchard en el PPV Hard To Kill este pasado enero, Impact Wrestling ahora da un paso más. Por primera vez, dos mujeres se disputan su magno cetro, en un choque Blanchard vs. Taya Valkyrie que como tal, no cuenta con una buena construcción, concretándose quizás de manera demasiado presurosa. Sin embargo, como ya apunté, Impact se apoya en el conocimiento de los seguidores acerca del historial de ambas gladiadoras, que se guardan hostilidades desde 2018. Historia que desembocó en la coronación de Valkyrie como Campeona Knockouts bajo el PPV Homecoming 2019.

Otro buen episodio de la antigua TNA, centrado lógicamente en este choque, que ocupó el estelar de la velada, grabado de nuevo desde el Sam’s Town Casino de Las Vegas (Nevada). Pero además, tuvimos el debut de una peculiar dupla, otro duelo de la división femenil y el regreso a las pantallas de Petey Williams. Y no, por desgracia, esta semana no hubo un Michael Elgin vs. Eddie Edwards.

► Resultados Impact Wrestling: Tessa Blanchard ante la horma de su zapato

1 – TJP y Fallah Bahh vencieron a The North (Campeones de Parejas Impact) en una lucha no titular

En una previa de lo que en breve debe ser un choque titular, Bahh volvió a lucir cual Yokozuna técnico, destapándose como gran protagonista. Así, gracias a obstaculizar a Ethan Page, perkins pudo mediante un Sunset Flip endosarle la cuenta de tres a Josh Alexander.

Interesante promo de Blanchard, que asegura no ser la misma de 2019, y que encara a Eddie Edwards cuando este amenaza con canjear su trofeo una vez se deshaga de Elgin la semana que viene.

2 – Moose derrotó a Petey Williams

Combate básicamente ideado para impulsar el show TNA: There’s No Place Like Home (3 de abril). El presente aquí se impuso, pues William no pudo responder al No Jackhammer Needed de su rival.

3 – Acey Romero batió a Joey Ryan

La línea argumental fue el conflicto interno de Ryan, quien parece querer dejar atrás su personaje, y finalmente estas tribulaciones le costaron la victoria.

4 – Su Yung derrotó a Havok en una lucha sin descalificación

Divertido encuentro, y final acorde: Yung intentó meter a Havok en un ataúd para llevarla a The Undead Realm, pero la ex-CZW logró escabullirse.

5 – The Deaners vencieron a Inferno y Swinger

La poca sintonía entre Inferno y Swinger permitió a Cody Deaner y Cousin Jake salir con el brazo en alto. Se anuncia el debut del misterioso «hacker» para el

17 de marzo.

What the hell does reality is lost even mean? #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/jGe9oTfVa6 — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) March 4, 2020

6 – Tessa Blanchard (c) batió a Taya Valkyrie (con John E. Bravo) para retener el Campeonato Mundial Impact

Las estelaristas no defraudaron, desplegando todo su arsenal de movidas para tener al respetable al borde de los asientos durante toda la contienda. Por desgracia, una vez más, Bravo jugó su papel, lo que restó puntos al resultado final.