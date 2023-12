La empresa de lucha libre independiente, Full Force Wrestling, presento su evento Killing In The Name #2, el cual tuvo lugar el 30 de noviembre desde Mr. Smalls Theatre en Millvale, Pennsylvania.

Full Force Wrestling, es una compañía de lucha libre independiente con sede en Midlands, Inglaterra, Reino Unido. Presentan eventos alrededor de todo el territorio ingles con talentos regionales que dan todo sobre el ring.

► Resultados Enjoy Wrestling

Mr. Grim’s Open Bounty Match: Billy Dixon venció a Brandon St. James, Brohemoth, KC Warr, Mr. Grim, Nix Wilde y Reese Hayes Erica Leigh venció a Ziggy Haim