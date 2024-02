La compañía de lucha libre independiente Dreamwave Wrestling presentó su evento Run This Town, el cual se llevo a cabo el 10 de febrero 2024, desde Knights Of Columbus in LaSalle, Illinois. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

DreamWave Wrestling es una promotora de lucha libre profesional independiente con sede en LaSalle, Illinois, en los Estados Unidos. Fue fundada en 2009 por Jay Repsel y Jason Hades. DreamWave Wrestling ganó popularidad por sus combates de lucha libre y narración de historias de alta calidad.

La empresa cuenta con una mezcla de talento local y luchadores reconocidos del circuito independiente y las principales promociones. Los eventos de DreamWave Wrestling a menudo se llevan a cabo en el Knights of Columbus Hall en LaSalle, que se conoció como el «DreamWave Arena».

Resultados Dreamwave Wrestling

Interim DREAMWAVE Tag Team Title Match: Wasted Youth retuvieron ante Bang & Matthews J-Rod venció a Sawyer Wreck Stephen Wolf venció a Alex Shelley 12 Gaige, Bobby Orlando & Hunter Holdcraft vencieron a Those Damn Coyotes (Brooks Berna, Connor Hopkins & Damien Deschain) Zayda Steel venció a Rebecca J. Scott Hartenbower venció a Trevor Outlaw Colt Cabana’s Boom Boom Invitational Match: 1 Called Manders venció a Arik Cannon, Colt Cabana, Dakota, Dan The Dad, Florida Man, Jordan Kross, Mikko Maestro y Santana Jackson El Campeonato Dreamwave Christian Rose venció a Josh Alexander para retener DREAMWAVE World Title Match: Brittnie Brooks, retuvo ante Maggie Lee DREAMWAVE Alternative Title Four Way Match: Mustafa Ali venció a Vikingo, Penta El Zero Miedo, Gringo Loco para ganar el título