Joe Pyfer analiza las lecciones aprendidas en derrota ante Hermansson

Debido a que dice que «no se suponía que estuviera aquí de todos modos», Joe Pyfer parecía estar tomando las cosas con calma en las primeras horas después de que Jack Hermansson detuviera su impulso.

Hermansson (24-8 MMA, 11-6 UFC) perdió dos asaltos en las tarjetas ante Pyfer (12-3 MMA, 3-1 UFC) en el evento principal de UFC Fight Night 236 del sábado, pero se recuperó para ganar los últimos tres asaltos. una barrida por decisión unánime de 48-47 en las tarjetas de puntuación en el UFC Apex en Las Vegas.

Después de una derrota por nocaut técnico por lesión en el brazo muy documentada por un golpe de Dustin Stoltzfus en la Serie Contender de Dana White en 2020, Pyfer se abrió camino de regreso y tuvo otra oportunidad en UFC en DWCS y logró una victoria por nocaut técnico. Cuando más tarde le dijo a White que estaba al borde de quedarse sin hogar, White se aseguró de tener un lugar donde vivir durante un año y luego le dijo a los futuros luchadores de DWCS que necesitaban «Ser Joe Pyfer» en sus actitudes y esfuerzo si querían lograrlo. en la UFC.

Las primeras tres peleas de peso mediano de Pyfer en UFC fueron victorias por nocaut, incluyendo un par de bonos de 50,000, y parecía que estaba en ascenso hacia el estatus de contendiente al título, especialmente en una división de 185 libras que nunca ha sido más caótica en los últimos tiempos. la UFC.

Después de su derrota ante Hermansson, quien era el tercer perdedor más grande en la cartelera, Pyfer dijo que un puñetazo en el ojo afectó su visión y, junto con las patadas en las pantorrillas de Hermansson, fueron las historias de la pelea.

«Estoy bien, a pesar de cómo se ve mi cara. No me sentí sacudido. Me dieron un puñetazo en el globo ocular y no pude ver. Hice un buen trabajo en la pantorrilla (patadas). Pero siento como el ojo, cuando perdí la visión, se me cayó ese round; Perdí ese round y no pude recuperarla, y él hizo un buen trabajo en la pantorrilla«.

“A todos los que me odian, chupad una polla gorda. Se suponía que no debería estar aquí de todos modos. Lo doy al 100 por ciento cada vez. Haremos ajustes y volveremos. Gracias a todos mis patrocinadores, gracias a todos los que me apoyan y sí, buen trabajo, Jack”.

La pelea fue la primera vez en su carrera que Pyfer pasó del tercer asalto, y esa vez, la única decisión previa de su carrera, gane o pierda, fue hace casi seis años. Hermansson tiene más del doble de experiencia que Pyfer y había estado en cinco asaltos en UFC tres veces antes del sábado. Pero después de que una racha de cuatro victorias lo tuvo en la contienda por el título de peso mediano en 2019, Hermansson ha alternado victorias y derrotas durante nueve peleas.