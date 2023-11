La empresa de lucha libre independiente, Black Label Pro, presento su evento BPL Really Real Wrestling, el cual tuvo lugar el 18 de noviembre desde The Armory At Pardue University en West Lafayette, Indiana. El evento fue transmitido en vivo por FITE+.

Black Label Pro presentó otro gran evento este pasado sábado desde Illinois, lleno de acción y mucha emoción para todos los fanáticos que asistieron al show.

► Resultados Black Label Pro

Nate Kobain venció a Darren Fly Levi Everett venció a Xavier Sky Dan The Dad venció a Hayden Backlund Trevor Outlaw venció a Sabin Gauge Rachel Armstrong venció a Dex Royal Tragedy Boys (Gaston LaRue & Percy Drews) vencieron a Highlight Reel (Damien Reed & Damon Reed) Myron Reed venció a Myung-Jae Lee BLP Heavyweight Championship Match: Kevin Ku retuvo ante Isaiah Broner BLP Heavyweight Championship Match: Kevin Ku retuvo ante Trevor Outlaw