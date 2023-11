5×5: Lo mejor y lo peor de AEW FULL GEAR 2023

AEW FULL GEAR 2023.— Este domingo se celebró un nuevo PPV de AEW, All Out 2023 en cuyo evento estelar vimos la lucha por el Campeonato Mundial AEW entre MJF y Jay White, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR AEW WRESTLEDREAM 2023

A continuación, tras un evento muy bueno en términos generales, les presentamos lo mejor y lo peor de AEW All In 2023, en orden descendente:

LO PEOR

4- Otro evento largo

A veces, tener eventos largos para contentar a la mayoría del elenco de AEW puede ser contraproducente para el público y para los fanáticos en general. Si consideramos la hora, muchos terminan cansados y poco reaccionan en los últimos combates, independientemente de la calidad de estos. Es un aspecto a mejorar siempre en los PPV de AEW.

3- Firma de Will Ospreay

Will Ospreay es un talentazo, sin duda alguna, pero la firma de contrato con AEW no sorprendió a nadie, y muchos esperaban alguien de mayor renombre a nivel mundial. En todo caso, no es que Tony Khan haya mentido, porque es uno de los mejores luchadores a nivel mundial.

2- Ric Flair

Si bien la presencia de Ric Flair es siempre bienvenida en el negocio, su interacción con Christian Cage fue más una excusa para involucrarlo de cierta manera en el combate, y no agregó mayor cosa a la historia,

1- El regreso de Adam Cole

No se entendió mucho su regreso. Si bien ayudó a MJF a ganar su combate contra The Gunns, y el ataque posterior era previsible, pero nadie compró el hecho de que iba a luchar contra Jay White.

LO MEJOR

4- «Timeless» Toni Storm tuvo su coronación

Toni Storm se metió de lleno en su personaje de «Timeless», y todo condujo a este momento. Si bien la situación era injusta con Hikaru Shida y requería un mayor desarrollo ahora que contaba con Mariah May a su lado, pero este era el punto de llegada sí o sí, aunque quizás fue un poco más temprano de lo que se preveía. En todo caso, gran mérito para la australiana.

3- Julia Hart, nueva Campeona TBS

Al igual que Toni Storm, desde que Julia Hart amasó su nuevo personaje, uno más oscuro, pasó al siguiente nivel, no solo en su carácter, sino también en su desempeño en el ring, y aunque hubiera sido mejor que lo ganara en un mano a mano con Statlander, su victoria era más que merecida y ahora inicia una nueva era del Campeonato TBS.

2- Orange Cassidy vs. Jon Moxley

Gran encuentro y muy físico. Ambos trabajaron bien, y aunque el resultado fue sorpresivo, terminan saliendo bien parados de esta situación. Moxley aguantó una infinidad de Orange Punch antes de caer definitivamente, mientras que Cassidy logró una de sus mejores defensas. Una trilogía es necesaria.

1- Hangman Adam Page vs. Swerve Strickland

Al igual que en WrestleDream, estos dos volvieron a ocupar un buen sitial aquí y, tras el exagerado sangrado inicial, dieron un gran y brutal combate aquí. Ambos trabajaron al límite y salieron bastante bien parados de esto.