La empresa de lucha libre independiente Beyond Wrestling, presentó su evento Ok Corral, el cual se llevo a cabo el 19 de noviembre 2023, desde Six String Grill & Stage en Foxboro, Massachusetts. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

Beyond Wrestling es una promoción de lucha libre profesional con sede en los Estados Unidos. Se destaca por su enfoque en la lucha libre independiente y su estilo único de presentación de eventos.

A diferencia de las promociones de lucha libre más tradicionales, Beyond Wrestling se enfoca en la calidad de las luchas y la narrativa de los combates, en lugar de duplicados en personajes o historias elaboradas.

► Resultados Beyond Wrestling

Best Two Out Of Three Falls: Matt Makowski venció a Ryan Clancy Love Doug, Landon Hale & Notorious Mimi vencieron a Hispanic Mechanics & Clara Carreras RJ Rude & Rex Lawless vencieron a Above The Rest (Gabriel Skye & Tristen Thai) Miracle Ones (Ichiban, Dustin Waller & Kylon King) vencieron a Bakabella Family (Channing Thomas, Ted Goodz & Little Mean Kathleen) Faith In Nothing (RSP & Vincent Nothing) vencieron a Atticus Cogar & Otis Cogar Ray Jaz venció a Richard Holliday Allie Katch venció a PUF Masha Slamovich venció a Aaron Rourke IWTV Independent Wrestling World Championship Match with Special Referee Avey Good: Alec Price retuvo ante Marcus Mathers