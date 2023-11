John Cena aconsejó a The Family en WWE NXT

The Family (Tony D’Angelo y Channing ‘Staks’ Lorenzo) son los actuales Campeones de Parejas NXT. De la misma manera, con o sin título son una de las piezas fundamentales del territorio de desarrollo de la WWE. Siempre es una incógnita si tendrán éxito o no en el elenco principal pero están triunfando tanto como pueden en la actualidad. Y ello después de haber perdido a Troy ‘Two Dimes’ Donovan, que fue despedido y terminó recalando en AEW; no había sido alguien importante, al final su ausencia no se ha notado, pero sí parecía que podía ser una interesante promesa.

► John Cena aconsejó a The Family Por otro lado, a pesar de todo lo bueno que están haciendo, siempre necesitan consejos para continuar evolucionando. En especial si son de los más grandes de todos los tiempos. Y ahí es donde entra ahora John Cena. El 16 veces Campeón Mundial visitó no hace mucho la marca amarilla y dedicó un momento a sentarse con D’Angelo y Lorenzo para brindarles unas palabras. Es Staks quien lo da a conocer en Niko Knows Best. No da detalles acerca de qué hablaron concretamente pero The Champ quiso ayudarlos. «Ha habido muchas personas que han pasado por aquí, Cena nos sentó y desglosó lo que estamos haciendo y lo que cree que NXT puede llegar a ser, así como lo que la familia D’Angelo puede lograr. Hay tantas oportunidades para que todos intercambien ideas porque siempre está llegando gente nueva». También sería interesante ver qué tan bien pueden desenvolverse Tony D’Angelo y Channing Lorenzo individualmente. The Don lo hizo antes de formar esta alianza pero digamos que su máximo nivel hasta ahora en NXT ha sido dentro de la misma. Veremos qué le depara el resto de 2023 y si en 2024 son ascendidos al main roster, como pasará probablemente con algunos de sus compañeros de vestidor como Bron Breakker y Carmelo Hayes.