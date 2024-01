Resultados Anarchy Wrestling 6 de enero 2024 | MegaClash

La empresa de lucha libre independiente, Anarchy Wrestling , presento su evento MegaClash, el cual tuvo lugar el 6 de enero 2024, desde Walton County Boys & Girls Club en Monroe, Georgia, Estados Unidos.

Anarchy Wrestling, es una empresa de lucha libre independiente con sede en Cornelia, Georgia, Estados Unidos, la misma presenta eventos en todo el territorio norteamericano con talento regional con grandes shows y combates.

► Resultados Anarchy Wrestling

Anarchy Tag Team Title Match: G-Rated (Sal Rinauro & Seth Delay) vencieron a The Undeniable (Brian Blaze & Shane Marx) (w/Matt Hankins) para convertirse en nuevos capeones

Anarchy Landmark Heritage Title Match: Jacob Ashworth retuvo ante Hunter James

Devil’s Rejects Rules Open Challenge Match: Azrael venció a Jerry Nelms

Devil’s Rejects Rules Open Challenge Match: Azrael venció aThe Warden

Anarchy Five Star MVP Title Match: Alexander Lev venció a Najasism para convertirse en nuevo campeón

Geter vs. Scott Mayson – Doble conteo fuera

Anarchy Heavyweight Title Ladder Match: Nick Halen retuvo ante Judais