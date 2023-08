La empresa, Epic Pro Wrestling, presento su evento Better Each Day, el cual tuvo lugar el 19 de agosto desde The Bill Greene Sports Complex en Los Angeles, California. El evento fue transmitido en vivo por FITE+.

► Resultados Epic Pro Wrestling

Three Way Dark Match: Alec Tomas venció a Loverboy Leo y Red Williams Cam Gates venció a Michael Hopkins Brooke Havok venció a Johnnie Robbie Che Cabrera venció a Eli Everfly The Brothers Divine (Brendan Divine & Danny Divine) vencieron a The Unguided (Damian Drake & Matt Vandagriff) Calder McColl venció a Titus Alexander Royce Isaacs venció a Jordan Cruz Bad Dude Tito venció a Kidd Bandit Guerrilla Warfare Match: Ray Rosas venció a Juicy Finau