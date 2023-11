Con el estreno en cines de Estados Unidos previsto para el 22 de diciembre, hoy 9 de noviembre tuvo su premiere en Dallas, Texas, ‘The Iron Claw’, película acerca de la familia Von Erich, leyendas de lucha libre profesional. Originarios de Texas, su apellido real es Adkisson, pero todos los miembros que han estado en el negocio de las cuerdas han usado el nombre de ring «Von Erich», en honor al patriarca de la familia, Fritz Von Erich (Jack Adkisson). Basada en la historia real de los Von Erich, sigue el ascenso y la caída de la familia Von Erich, una dinastía de luchadores que tuvo un gran impacto en el deporte desde la década de 1960 hasta la actualidad. ¿Qué están diciendo quiénes la han visto? Lo vemos a continuación.

► Primeras reacciones a ‘The Iron Claw’

THE IRON CLAW was everything I knew it would be, which is a beautiful, heartbreaking story about a family curse that tragically destroyed them. Efron, Allen White, Tierney and McCallany give fantastic performances. Goes a little long but still packs an emotional punch. pic.twitter.com/JA0zSaEJXV — Ryan McQuade (@ryanmcquade77) November 9, 2023

«THE IRON CLAW fue todo lo que esperaba, una hermosa y desgarradora historia sobre una maldición familiar que los destruyó trágicamente. Efron, Allen White, Tierney y McCallany ofrecen actuaciones fantásticas. Se extiende un poco, pero aún así tiene un gran impacto emocional.»

THE IRON CLAW: a heartbreaking tragedy steeped in Americana. Efron, White, Simon, and Dickinson add such interiority to their portrayal of the Von Erich family that it makes what happens sting so much more. Artful, empathetic, and at times exhilarating. Wiping tears away. pic.twitter.com/ojqQer1uZw — James Preston Poole (@JamesPPoole) November 9, 2023

«THE IRON CLAW: una tragedia desgarradora impregnada de América. Efron, White, Simon y Dickinson añaden tanta interioridad a su representación de la familia Von Erich que hace que lo que sucede duela mucho más. Artístico, empático y a veces emocionante. Secando las lágrimas.»

THE IRON CLAW delves into the tragic story of the Von Erich’s with utmost reverence. Zac Efron delivers his most physically & emotionally demanding performance to date. Some of the best depictions of wrestling ever seen on film. A profound human drama of love, family & resiliency pic.twitter.com/VqxKWdPxAC — Matt Neglia (@NextBestPicture) November 9, 2023

«THE IRON CLAW ahonda en la trágica historia de los Von Erich con la máxima reverencia. Zac Efron ofrece su actuación más física y emocionalmente exigente hasta la fecha. Algunas de las mejores representaciones de la lucha libre jamás vistas en el cine. Un profundo drama humano de amor, familia y resistencia.»

The Iron Claw: man. It’s as every bit as family oriented and tragic as you would think. (The tragedy moves like a hurricane) It takes it time because it presents every perspective. Zac Efron and Holt McCallany are standouts. But everybody is terrific, really. pic.twitter.com/6DhuNJREjA — Murjani Rawls (@MurjaniRawls) November 9, 2023

«The Iron Claw: guau. Es tan orientada a la familia y trágica como podrías pensar. (La tragedia avanza como un huracán) Se toma su tiempo porque presenta cada perspectiva. Zac Efron y Holt McCallany destacan. Pero realmente, todos están estupendos.»

It’s can’t come up with a well-constructed reaction for THE IRON CLAW because I’m too busy being emotionally obliterated. This film loves wrestling, loves brotherhood, and demands the world remember the Von Erichs as wonderful, complicated people, not tragic fodder. pic.twitter.com/p5UOJGNAJn — BJ Colangelo (@bjcolangelo) November 9, 2023

«No puedo encontrar una reacción bien construida para THE IRON CLAW porque estoy demasiado ocupada siendo emocionalmente aniquilada.

Esta película ama la lucha libre, ama la hermandad y exige que el mundo recuerde a los Von Erich como personas maravillosas y complejas, no como carne de tragedia.»

Finally free to speak on The Iron Claw, a film I saw 6 months ago & whose emotional impact hasn’t faded since. Devastating to a fault. Fantastically photographed & tone perfect direction by Sean Durkin. Acting superb all around. Holt McCallany esp. One of this year’s best films. pic.twitter.com/w9DjN6JuSX — P Squared (@PSquareMedia) November 9, 2023

«Finalmente libre para hablar sobre The Iron Claw, una película que vi hace 6 meses y cuyo impacto emocional no ha disminuido desde entonces. Devastadora hasta la médula. Fotografiada de manera fantástica y dirigida con una perfección tonal por Sean Durkin. Actuaciones soberbias en todos los aspectos. Holt McCallany en especial. Una de las mejores películas de este año.»