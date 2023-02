Ray Borg firma acuerdo varias peleas con Bellator

El ex retador al título de peso mosca de UFC Ray Borg tiene un nuevo hogar. El martes, Bellator anunció oficialmente la firma de Borg (16-5) en un contrato exclusivo de múltiples peleas. Se espera que el peleador de 29 años haga su debut a finales de este año en la división de peso gallo.

“Estoy más que emocionado y muy feliz de haber firmado con Bellator MMA. Siento que tienen los mejores 135ers del mundo y estoy muy emocionado de entrar allí y mezclarme con todos ellos en uno de los escenarios más grandes del deporte”.

Welcome to the family, Ray! https://t.co/EpAI99R7t2

— Scott Coker (@ScottCoker) February 22, 2023