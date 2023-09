Raw: Kofi Kingston venció a Ivar

En la más reciente edición de Raw, y en la segunda lucha de la noche, vimos a Ivar enfrentarse a Kofi Kingston, para seguir la rivalidad de The Viking Raiders con The New Day.

La lucha era originalmente un combate por equipos, pero Erik no tenía el alta médica para competir, se desconoce el motivo, por lo que el combate terminó siendo un mano a mano.

► Ivar no pudo con Kofi Kingston

La lucha fue buena, pese a que Ivar no está acostumbrado a luchar en solitario. Kofi fue prácticamente que aplastado los primeros minutos por su rival. Tras los comerciales, se recuperó y con una serie de planchas tuvo la oportunidad de obtener varias cuentas en dos a su favor.

Ivar luego evitó una patada Trouble In Paradise tras recibir el SOS de Kingston, y atacó al ex Campeón WWE con un bombazo contra la lona y casi lo vence. Al poco tiempo, Kingston logró sacar una patada Trouble In Paradise de la nada y ganó el combate.

Para ver la cobertura, conocer las luchas, los resultados y las calificaciones de los combates del WWE Raw del que se habla en esta nota, da click aquí para acceder a la mejor cobertura, la de nosotros, la de SÚPER LUCHAS.