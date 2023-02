Raw: Cody Rhodes y Sami Zayn carean

En la más reciente edición de Raw, hubo un muy interesante careo entre Sami Zayn y Cody Rhodes, los retadores de Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE por línea de sucesión, pues el primero en tener la oportunidad será Zayn en el evento premium Elimination Chamber 2023, este sábado 18 de febrero.

Sami Zayn invadió Raw, se metió al ring y se quitó su capucha. Dijo que no estaba queriendo causar problemas en el show ni retrasarlo, pero que dentro de su alma sentía que necesitaba mucho decirle algo a Cody Rhodes, algo que tal vez no pudiera decirlo después de Elimination Chamber. Y dijo: “Cody Rhodes, sé que estás ahí atrás, amigo, así que compláceme, amigo, y ven a este ring ahora mismo”.

► Cody Rhodes confía en que Sami Zayn vencerá a Roman Reigns

Rhodes apareció y ambos fueron ovacionados por los fans. Cody le preguntó a Sami de qué quería hablar y este dijo que todos estaban hablando de la entrevista de Cody con Paul Heyman de la semana pasada y era por una razón buena, porque dio mucho de qué hablar. Zayn aseguró que lo que más cautivó su atención fue que Cody dijo que se parecía cada vez más a Sami Zayn y que se encontraría en WrestleMania 39.

Así que quería saber si fue un error o si acaso es verdad que él cree que puede derrotar a Reigns. Los fans corearon como locos, algunos diciendo ‘sí’ y otros ‘no’.

Cody le aseguró a Sami que habla en serio y que creía que Zayn iba a ser finalmente su rival en WrestleMania 39. Los fans corearon ‘¡Esto es asombroso!’ y Cody dijo que para él no se trataba de qué creía él, sino que lo que realmente importaba era qué pensaba Sami Zayn, si él mismo podía creer que podía vencer a Roman Reigns el sábado.

Zayn dijo que, de verdad, no podía responder a eso porque no sabía la respuesta. Y que ha sido una gran parte de The Bloodline durante los últimos nueve meses. Pero, aseguró que siempre encuentra una manera para lograr las cosas. Aunque reconoció que Roman Reigns está ahora mismo en ‘Modo Dios’.

Zayn luego dijo que tal vez él no era la persona que debería derrotar a Reigns, pero que se cree capaz de derrotar a Reigns y tiene el material para ser estelarista de WrestleMania 39. Sin embargo, que si Cody le preguntaba que si será el Campeón Universal Indisputable WWE al salir de Montreal, Canadá… Eso no lo sabe. Los fans lo apoyaron con un cántico de “¡Puedes hacerlo!’

Y cody le dijo a Sami que parece ser que todos en la arena lo sabían. Cody señaló que pudo analizar a Reigns durante mcuho tiempo y ve que hay grietas en la armadura de Reigns y que eso era gracias a Sami Zayn. Y que no piense que Roman es un dios, porque es otro simple hombre: “Pero, solo una cosa más, Sami… No quiero verte en Raw el próximo lunes… Porque prefiero verte en WrestleMania”. Así se marchó Cody del ring. Zayn asintió con la cabeza y se marchó tras ponerse su capucha nuevamente.