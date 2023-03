Raven: “CM Punk siempre pensó que era el mejor”

CM Punk siempre se ha enorgullecido de su talento y éxito y siempre ha respaldado su actitud y sus palabras. Fuera de comportamientos que pudo o no haber tenido tras bastidores con compañeros o jefes, los cuales no deberían importar a los fanáticos, pues lo verdaderamente válido es que los combates y eventos sean de buena calidad, no se le puede criticar nada al ‘Best in the World’. Ha protagonizado algunos de los mejores momentos de las últimas décadas en la lucha libre profesional.

> Raven habla de CM Punk

Ahora nos vamos con la opinión que tiene de Punk el ex luchador Raven, la cual estuvo compartiendo recientemente en Fightful:

“Sé que hice la lcuha con él en Ring of Honor, pero no sé si lo mío con él en MLW fue antes, después o durante. Todo se mezcla. Pero después de 35 años en el negocio, la línea de tiempo lineal no está fresca, exactamente, en mi mente. Especialmente con los independientes. Sé el linaje de mi territorio, donde pasé de una compañía a la siguiente. Pero los independientes, ni siquiera sé qué período fue, si fue antes de TNA o después de TNA.. ¿Sabes lo gracioso? En ese momento, Punk pensó que era el mejor trabajador del mundo y no lo era.

“Pero luego se convirtió tremendamente en el mejor trabajador del negocio. No veo los programas, pero he visto suficientes cosas como en fiestas para ver con invitados que cuando Punk estaba en su carrera en la WWE, vi algo de eso y él era el mejor trabajador en el negocio. No sé si todavía lo es, pero siempre me ha encantado el hecho de que realmente pensó que lo era, lo cual tienes que tener, tienes que tener un ego para empujarte a ti mismo, y luego realmente respaldarlo. Muchos muchachos pensaron que eran los mejores trabajadores en el negocio y nunca más se supo de ellos. Así que siempre pensé que eso era genial”.

¿Qué te parecen las palabras de Raven sobre CM Punk?