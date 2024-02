Randy Orton revela todo de su lesión: «Me puse a llorar»

En una emotiva reflexión dada a Justin Barrasso de Sports Illustrated, Randy Orton contó todo lo que tuvo que pasar en su proceso de recuperación a causa de una dura lesión en la espalda. Orton estuvo a punto de retirarse, pues varios médicos se lo aconsejaron. Sin embargo, logró encontrar otros que se animaron a tratarlo. Estas fueron sus palabras:

«Antes de alejarme del ring en mayo de 2022, llegué al punto en el que Matt Riddle había hecho todo lo posible por mí como compañero de equipo. Apenas podía estar de pie durante mucho tiempo. Cuando llevé a mis hijos a pedir dulces en Halloween, tenía que sentarme entre casa y casa porque simplemente no podía estar de pie tanto tiempo. Los síntomas eran simplemente insoportables.



► Randy Orton confiesa los duros momentos que su lesión en la espalda lo hizo atravesar

«Me hice una resonancia magnética, los síntomas empeoraron, pero evité cualquier inyección de cortisona. Llevaba necesitando una durante unos cinco años, pero no quería recibir una, porque una vez que entras en ese camino, es una pendiente resbaladiza. Así que iba a recibir una inyección de cortisona, y tenía esperanzas de que ayudara.

«Desafortunadamente, la idea de que una inyección de cortisona proporcionaría apoyo resultó ser una falsa esperanza. Los resultados de la resonancia magnética confirmaron lo que, en el fondo, temía: mi carrera estaba en tiempo prestado.

«Mi columna lumbar estaba tan dañada que ninguna inyección iba a ayudar. Ningún procedimiento de ablación donde queman el nervio para otros seis meses sin dolor, nada de eso iba a funcionar. Tenía estenosis, degeneración en toda mi columna lumbar y un disco deslizante: cada vez que extendía mi columna, se deslizaba y presionaba esos nervios.

«No podía sentarme e ir al baño sin que el dolor me recorriera las piernas o se me entumecieran los pies. No podía estar de pie. Hubo momentos en los que me movía y terminaba en el suelo.

«Y estoy trabajando con neurocirujanos de primera categoría, y me dicen: «Has tenido una gran carrera. Tal vez sea hora de colgar las botas. Tienes que pensar en la calidad de vida después de tu carrera». Siempre ha sido una prioridad para mí, pero escuchar todo esto, después de pensar que iba a recibir una inyección de cortisona epidural y estaría bien, fue difícil. Seré honesto: me eché a llorar.

«Necesitaba desesperadamente un milagro médico. Los siguientes meses fueron realmente difíciles. Tenía algunos médicos con los que estaba hablando, y un médico, Adam Kanter, se estaba mudando de Pittsburgh a California. Hombre, me alegro de haber esperado a que se mudara.

«Me alegro de haberlo visto. Él y otros dos médicos trabajaron en mí, y no cortaron ningún músculo. Eso me habría convertido en un no atleta el resto de mi vida porque el músculo no se habría curado de la misma manera.

«Me operaron, las cosas iban bien, cambié mi dieta y empecé a ganar algunos kilos. Alrededor de seis meses después de la cirugía, pude hacer cosas en el gimnasio que no había podido hacer en toda mi treintena.

«Pude empezar a trabajar en mis glúteos, mis isquiotibiales y mi parte baja de la espalda, y no sentía dolor. Hombre, pasé de pesar 240 libras a 280. Ahora peso 275, y me siento jodidamente fantástico. Siento que estaba destinado a tener este peso toda mi vida, pero mi estructura no podía sostenerlo hasta esta fusión.

«Siento que estoy justo en el medio de mi mejor momento. Mi espalda empezó a fallar en mis finales de los 20. No fue una powerbomb a través de una mesa, fue un declive lento que se acumuló con el tiempo. Poder hacer lo que amo y no dar ni un minuto por sentado, eso es mi prioridad. Y quiero hacerlo todo el tiempo que pueda».