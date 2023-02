Randy Orton estaría preparando su regreso a la WWE

“Los títulos de parejas no se iban a unificar, y luego…ahí es cuando la carrera de Randy Orton casi termina”. La preocupación en torno a la lesión en la espalda de Randy Orton aumentaba más a mediados de enero con este apunte de Dave Meltzer. Durante los meses que el veterano luchador lleva ausente de la programación de la WWE no hemos tenido muchas buenas noticias sobre su recuperación y regreso a los encordados. En cambio, ahora sí que la tenemos, aunque debemos tomarla con pinzas en espera de una corroboración.

En una reciente sesión de preguntas y respuestas en su Facebook Stories, el fabricante de botas de lucha libre José G. Sanz da a conocer que Randy Orton lo contactó para encargarle una botas para su retorno.

“Todavía no las he hecho, pero Randy Orton me contactó por correo electrónico para su regreso. Actualmente, Drew McIntyre y Bray Wyatt son algunas de las superestrellas más grandes. Hoy recibí un pedido de botas para Cody para WrestleMania”.

On Facebook Stories, wrestling bootmaker Jose G Sanz was asked which wrestler has had the biggest impact on him out of those who order from him.

His response: “I haven’t made them yet but Randy Orton contacted me via email for his return. Currently, Drew McIntyre and Bray Wyatt… https://t.co/vGWevBEeWK pic.twitter.com/PPryb7FDv9

— Wrestling News (@WrestlingNewsCo) February 11, 2023