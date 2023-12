Es bien sabido por todos los fans de WWE que Randy Orton no duda en aplicar el RKO. Que se lo digan a Nick Aldis, que recibió el primero de su carrera esta pasada noche en SmackDown. ¿Habrá consecuencias para The Viper, que se confirmó también como nuevo luchador de la marca azul? Pero no lo hizo con la odiosa Rhea Ripley el lunes en Raw, donde se presentó después de volver a la empresa en Survivor Series. Mami siempre se busca un buen golpe pero solo se lo dan otras luchadoras, nunca un luchador.

► Randy Orton no hizo el RKO a Rhea Ripley

¿Por qué no lo hizo Orton? Su padre, Bob Orton, lo explica en WrestleBinge with Bill Apter.

«Es un caballero. Pensé que podría haber una oportunidad. Es bastante bueno, te lo estoy diciendo, ha estado entrenando duro. Así que va a ser difícil de manejar».

Aquí podríamos hablar de que «es un caballero» es una afirmación contra esa supuestamente buscada igualdad. Ha pasado todo el tiempo precisamente con la Campeona Mundial. Incluso cuando tuvo un combate con Akira Tozawa. Obviamente, los patrocinadores de WWE no quieren ver a un hombre golpeando a una mujer en la televisión nacional. Pero no es un hombre y una mujer, es un luchador y una luchadora.

Dicho esto, precisamente Randy Orton nunca se ha caracterizado por ser un caballero. Tenemos buenos ejemplos en Nia Jax o Alexa Bliss, las dos saben bien cómo se siente recibir un RKO. Así que podríamos pensar en que es cuestión de tiempo que a Rhea Ripley le pase lo mismo. Aunque dado que The Viper estará de ahora en adelante en SmackDown, quizá no vuelvan a cruzarse pronto.