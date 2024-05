R-Truth felicita a Swerve Strickland, Campeón AEW

La coronación de Swerve Strickland como nuevo Campeón Mundial de AEW ha dado la vuelta al mundo y desde WWE R-Truth lo felicita. En realidad, esto no va de compañías, en todo caso, el Campeón Mundial de Parejas habla sobre el éxito de los luchadores afroamericanos, haciendo referencia también a NXT.

► R-Truth de Swerve Strickland

«Me siento emocionado. Es un honor de prestigio. Permíteme decirte esto, quiero felicitar a Swerve. Definitivamente, tengo que felicitarlo, hombre, por su logro, su mérito. Tenía la intención de llamarte. Lo siento, aún no lo he hecho. Voy a mandarte un mensaje de texto. Ha estado destacando durante un tiempo, pero es tan talentoso, tan humilde.

«Merece completamente lo que está logrando ahora. Apenas estás viendo su comienzo, Trick, [Oba], Carmelo, estos chicos son simplemente — es un momento excelente para ser parte de esto. Es gratificante ver a estos chicos reconocer mi trabajo. Strickland siempre ha hablado bien de mí, hombre. De nuevo, es un momento surrealista para mí estar en la posición en la que me encuentro.»

► El menú de Backlash: France

Y mientras Swerve vive sus primeros días como campeón, R-Truth también lo hace en espera de ver si defiende el título en Backlash: France.

A falta de una semana completa de programas semanales de WWE, el menú de luchas del Premium Live Event luce así:

CAMPEONATO INDISCUTIBLE WWE : Cody Rhodes (c) vs. AJ Styles

: Cody Rhodes (c) vs. AJ Styles CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO PESADO : Damian Priest (c) vs. Jey Uso

: Damian Priest (c) vs. Jey Uso CAMPEONATO FEMENIL WWE : Bayley (c) vs. Naomi vs. Tiffany Stratton

: Bayley (c) vs. Naomi vs. Tiffany Stratton CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE : The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) (c) vs. Bianca Belair y Jade Cargill

: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) (c) vs. Bianca Belair y Jade Cargill Randy Orton y Kevin Owens vs. Solo Sikoa y Tama Tonga (con Paul Heyman)

Veremos qué sucede en el próximo episodio de Monday Night Raw. ¡No te pierdas la cobertura de SÚPER LUCHAS!