UFC Vegas 64 estará encabezado por dos contendientes en la división de peso paja femenil, Marina Rodríguez y Amanda Lemos.

Con una impresionante victoria el sábado, Marina se asegurará probablemente su puesto como aspirante al título. Pero Amanda es una de las luchadoras más completas de la lista de la WMMA, con una potencia devastadora y un agarre impresionante.

El público, sin embargo, espera mayoritariamente que Rodríguez gane este combate. El 87% de los votantes de Tapology la favorecen, mientras que las probabilidades de las apuestas implican casi un 70% de posibilidades de victoria para Marina. Una vez más, me sorprende ver a los aficionados a las MMA y a Las Vegas apoyando a una atacante unidimensional frente a una luchadora mucho más completa. En primer lugar, veamos los números, ya que se trata de una pelea muy reñida. No veo por qué no.

Según UFC Stats, Marina asesta 5,03 golpes por minuto, mientras que Amanda sólo asesta 4,87 golpes. Así que ninguna de las dos luchadoras tiene una ventaja definitiva de pie. Pero defensivamente, Rodríguez absorbe menos golpes que su oponente, con 3,07 golpes por minuto frente a los 4,40 de Lemos. Marina es una luchadora más técnica, con un rendimiento y una defensa del golpeo ligeramente mejores. Pero hay una pega, y es la potencia. Amanda Lemos ha acabado con cuatro de sus oponentes y ha registrado cinco derribos. Por su parte, Marina sólo tiene una parada en la UFC y ha conseguido dos derribos.

Hay una estadística más que va en contra de Marina en esta pelea, y es la de los derribos permitidos. Las últimas seis oponentes han derribado a Rodríguez. La tasa de precisión de los derribos de Lemos es del 57%, por lo que es justo suponer que conseguirá un derribo. Aunque Amanda no intenta suficientes derribos para predecir un éxito abrumador en el grappling, ha sometido a dos oponentes en la UFC.

Marina es actualmente una favorita de -225 para ganar la pelea, lo que supone una probabilidad implícita del 69,23%.

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar 100 dólares se debe apostar 225 dólares a Marina Rodriguez.

Aunque estas probabilidades son más que impactantes, Marina debería tener éxito en la última parte de la pelea y ganar por decisión, pero Lemos aterrizará golpes más duros, mientras que Rodríguez debería, aunque ligeramente, aterrizar más golpes. Si Lemos lucha de forma proactiva, puede ganar una decisión ajustada o una parada tardía. Me gusta que Lemos gane esta pelea, ya que es una de las artistas de la WMMA que más golpea y que tiene un mejor juego de agarre.