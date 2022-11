Los fans de WWE se han quedado con un sabor agridulce con la rivalidad entre Bobby Lashley y Brock Lesnar, pues la misma parece haber quedado inconclusa.

La primera vez que Lesnar y Lashley se enfrentaron fue en enero de este 2022, cuando The Beast conquistó el Campeonato Universal de WWE en una lucha de cuatro esquinas.

Posteriormente, en un mano a mano, Lashley conquistó el título. Finalmente, en Elimination Chamber en febrero de este año, tenían que participar en el combate por el cetro, pero Lashley salió lesionado antes que se produjera el mismo.

Ahora ambos volverán a chocar en Crown Jewel y pase lo que pase, el Todopoderoso siente que habrá un combate más.

«Por la forma en que lo veo, porque hubo muchos preparativos reales, porque ha habido años de preparativos, por la forma en que las cosas se han juntado con nosotros, no creo que esta es la última vez que nos vamos a ver. Ahora mismo miro el marcador, es uno para mí, cero para él. Entonces, si son dos para mí y cero para él después de Crown Jewel, estoy seguro de que regresará por otro.

«Tiene que vengar sus pérdidas. Así que me gusta la acumulación es realmente importante debido a lo que sucedió la última vez, porque no hubo una resolución real para nada, excepto para que yo lo inmovilizara. Esta vez, habrá mucho más entusiasmo y creo que no será la última vez».