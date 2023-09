Si Wade Barrett volviera en 2023 a ser un luchador de la WWE cambiaría algunas cosas de cuando lo era en 2010. Trece años dan para mucho, para conocer mucho, para aprender mucho, y el que fuera cinco veces Campeón Internacional no ha perdido el tiempo. No tiene intención de ponerse las botas nuevamente pero sabe qué haría distinto, según explica en Even Stronger podcast with Kazeem Famuyide.

► La evolución de Wade Barrett

«Bueno, es un poco una espada de doble filo. Por un lado, voy a desahogarme ahora. Desearía tener la mentalidad que tengo ahora en el cuerpo joven y el potencial que tenía en ese entonces, porque habría hecho las cosas de manera un poco diferente. Habría manejado ciertas situaciones políticas de manera diferente, cosas que estaban completamente fuera de mi comprensión en 2010. No podía entender cómo funcionaba la industria detrás de escena. El otro lado de eso es el lado positivo, donde tienes que recordar que en ese punto de mi carrera, probablemente había estado entrenando para ser luchador durante unos siete años. Ya había recorrido toda Europa en ese momento. Obviamente, había venido a los Estados Unidos y había estado en los sistemas de desarrollo en Ohio Valley Wrestling y Florida Championship Wrestling, ganando muy poco dinero y haciendo grandes sacrificios para perseguir este sueño».

«Así que, lo realmente genial de la época que ves en WWE 2K23, este Wade Barrett joven y con energía, fue el punto en el que supe que, pase lo que pase a partir de ahí, todos mis sacrificios habían valido la pena. Había llegado a la WWE, había participado en eventos de pago por visión, había estado en Raw y SmackDown, era el centro de atención del programa en 2010. Entonces, realmente, sentí como si se hubiera quitado un gran peso de encima, que no tendría que regresar al Reino Unido con la cola entre las piernas, habiendo fracasado en mi intento y teniendo que suplicar por recuperar mi antiguo trabajo. Creo que eso me habría perseguido toda la vida. Así que, hubo una inmensa sensación de logro y alivio de haber llegado a ese punto en 2010, y este es el personaje con el que puedes jugar ahora en WWE 2K23.»