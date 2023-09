Wade Barrett: «¡Ni de broma vuelvo a por Gunther!»

«Gunther es un absoluto fenómeno, para serte sincero. Pienso que si no tuviera el Campeonato Intercontinental, ya lo estaríamos viendo competir con gente como Seth Rollins y Roman Reigns por títulos mundiales, pero creo que está en camino. Pienso que está en una posición realmente buena. Pienso que no hay un solo punto débil en su juego. Lo más impresionante para mí no son los machetazos ni su estilo recio, que son geniales y me encantan. No es el lado técnico de su juego. […] Gunther, creo que su cardio como peso completo es lo que más me impresiona de todo».

► Wade Barrett descarta ir contra Gunther

Lo que leemos arriba son palabras que Wade Barrett pronunciaba hace un par de meses cuando le preguntaban por el éxito actual de Gunther en WWE. The Ring General acaba de convertirse en el Campeón Intercontinental más longevo de todos los tiempos. Más recientemente, al ahora comentarista de la compañía le preguntaron por la posibilidad de volver a las cuerdas para intentar destronarlo. En esta ocasión, el exluchador que liderara The Nexus pone en claro que no se le pasa por la cabeza volver a ponerse las botas para perseguir esa hazaña.

«No, no tengo cirugías planeadas en el futuro. Me siento bastante bien», dice en Even Stronger podcast with Kazeem Famuyide. «Ahora, por supuesto, es cuando la gente comienza a enviarme mensajes: ‘¿Cuándo vas a volver al ring? ¿Qué hay de Gunther?’ ¡Ni hablar! No voy a subir al ring con Gunther, eso te lo puedo asegurar«. Quizá podríamos mirar también este comentario como un indicativo de que si bien no quiere regresar para luchar con el monarca, sí podría hacerlo por otro motivo pues en realidad no asegura que no vaya a luchar nuvamente. Wade Barrett tuvo su último combate en el episodio de WWE RAW del 4 de abril de 2016, cuando The League Of Nations perdió ante The New Day. Recordemos que solo ganó un título durante sus años como Superstar y ese fue justamente el Campeonato Intercontinental, en cinco ocasiones.