¿Qué espera The Undertaker de la fusión entre WWE y UFC?

WWE y UFC se fusionaron, y eso fue una gran sorpresa en este año, pensando en que lucía improbable de que la familia McMahon cediera el control de una compañía que han venido manejando por décadas. En todo caso, el negocio de la lucha libre profesional todavía continúa sin cambios significativos en lo que a la programación se refiere, y ahora TKO Holding Groups tiene ante sí dos retos importantes de cara al 2024: la negociación de los derechos televisivos y los contratos de algunas de sus principales Superestrellas que expiran.

► The Undertaker es un fanático confeso de las MMA

The Undertaker es un fanático de las MMA desde hace mucho tiempo, y el legendario luchador compartió recientemente su opinión sobre la fusión de la WWE con UFC bajo el paraguas de Endeavor durante una entrevista con MMAJunkie. El “Deadman” fue entrevistado junto a Vince McMahon y expresó su entusiasmo por la fusión y su potencial de crecimiento global, aunque también bromeó acerca de que McMahon le cobraría por las entradas para eventos de UFC y WWE.

“Voy a conseguir muchas buenas entradas para eventos de UFC y WWE [risas]… ¿Sabes que me cobra?… No, solo estoy bromeando. Pero no, obviamente será muy divertido. Sabes, he estado involucrado con WWE durante 33 años y he sido un gran fanático de UFC durante mucho tiempo, así que estoy muy entusiasmado con la fusión y el potencial de crecimiento a nivel mundial”.

The Undertaker ha discutido previamente su interés en potencialmente unirse a UFC, señalando que era algo que consideraba. Sin embargo, reconoció que carecía de experiencia en lucha libre amateur, lo que podría haber sido un requisito previo para hacer tal transición. Tuvo una confrontación con Brock Lesnar en UFC 121, pero la idea de una pelea de UFC entre ellos no se llevó a cabo.