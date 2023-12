Christian Cage está en uno de los mejores momentos de su carrera. Es el Campeón TNT, uno de los heels más odiados de AEW, el mentor de Nick Wayne, también de Killswitch, está desarrollando una ardiente rivalidad con Adam Copeland, con quien va a tener una lucha titular en el próximo Dynamite, sin olvidar sus más y sus menos con Sting o Ric Flair… Se encuentra en una situación inimaginable.

► Christian Cage: de WWE a AEW

Y Jim Ross no tiene nada más que buenas palabras para él, como escuchamos en el episodio más reciente de Grilling JR. Además, el comentarista All Elite explica qué fue lo que detuvo a The Captain Charisma en WWE, donde también tuvo un éxito histórico, en especial en la división de parejas, pero de manera individual también tuvo sus grandes momentos; fue Campeón Mundial de Peso Completo.

«Su estatura [y] apariencia no le jugaron a favor en ciertos momentos de su carrera. Tengo la convicción de que McMahon no lo promocionó más porque no le agradaba el aspecto de Christian. No generaba impacto. No tenía ese factor ‘wow’. No era el tipo, a excepción de su cabello, que podía caminar por un aeropuerto y llamar la atención. Se integraba. Edge, con 6’4, destacaba. Así que sí, la estatura fue un problema importante en ese momento. Afortunadamente, lo ha superado ahora, gracias a AEW. Por eso es uno de los mejores villanos en el maldito negocio.»

Christian Cage debería llevar 9 años retirado de la lucha libre, desde que en 2014 colgara las botas por su salud. Pero volvió en 2020, en WWE, y en 2021 era Campeón Mundial Impact. Entonces también comenzó a trabajar en AEW, donde estuvo buscando su hueco hasta no hace mucho, cuando decidió empezar a mostrar, de nuevo, su cara más malvada. A ver si el miércoles retiene el Campeonato TNT ante Adam Copeland.