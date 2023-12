«Gracias, AEW. Gracias, Tony Khan. (…) La compañía ha experimentado muchos cambios desde 2019 y está avanzando en una dirección diferente, la cual creo que es mejor seguir. ¡Solo tenemos una oportunidad para ir con Todo! Es por eso que oficialmente renuncio a AEW y cumpliré con todas mis obligaciones hasta finales de 2023. Quiero agradecer a todos (…)«. Con este comunicado, QT Marshall reveló recientemente su adiós a AEW. Y desde entonces la lucha libre, dentro y fuera de la compañía, no ha dejado de enviarle mensajes de cariño.

► QT Marshall dice adiós a AEW

Did a lot more than anyone will know. Feet first — Ricky Starks (@starkmanjones) November 28, 2023

«Hizo mucho más de lo que la gente sabrá nunca. Los pies por delante».

Thank you for that text in 2020.

Thank you for being the first person to notice.

Thank you for never pulling punches with me.

Thank you for being there for the best and worst moments of my life. https://t.co/2GJQYn6qm5 — “The MONSTAR” PowerHouse Hobbs (@TrueWillieHobbs) November 28, 2023

«Gracias por ese mensaje en 2020. Gracias por ser la primera persona en darse cuenta. Gracias por nunca darme golpes conmigo. Gracias por estar ahí en los mejores y peores momentos de mi vida».

A man who unselfishly fought for many, including myself, behind closed doors and whom is always the utmost professional when the bell rings. I’m proud to call this man a friend. The good ones always land on their feet, and I’m excited for his next chapter.@QTMarshall https://t.co/Q8REGVUkWs — Shawn Spears™️ (@ShawnSpears) November 28, 2023

«Un hombre que luchó desinteresadamente por muchos, incluyéndome a mí, tras puertas cerradas y que siempre es un profesional ejemplar cuando suena la campana.

«Estoy orgulloso de llamar a este hombre mi amigo. Los buenos siempre caen de pie, y estoy emocionado por su próximo capítulo».

«¡Gracias, QT!».

QT is a big reason I am at the level I’m at. Definitely wouldn’t have gotten to where I am without him. One of the best trainers in the world and an awesome wrestler. Excited to see what’s next. https://t.co/XZJ5Q3cSrV — “The Frontman” Alan Angels (@Alan_V_Angels) November 28, 2023

«QT es una gran razón por la cual estoy en el nivel en el que estoy. Definitivamente no habría llegado a donde estoy sin él. Uno de los mejores entrenadores en el mundo y un luchador increíble. Emocionado por ver qué viene después.»

QT was the first person to reach out when the pandemic hit & I found myself without any income. He asked if I could make the drive to Jacksonville to film a few matches since many people couldn’t travel. I 100% wouldn’t be where I am without him. Thanks for everything, QT! https://t.co/FzZUQx1V6G — MR. PENTICO 🇵🇷🐍👑 (@KingSerpentico) November 28, 2023

«QT fue la primera persona en contactarme cuando comenzó la pandemia y me encontré sin ingresos. Preguntó si podía viajar a Jacksonville para grabar algunas luchas, ya que muchas personas no podían viajar.

Definitivamente, no estaría donde estoy sin él.

¡Gracias por todo, QT!».

This man raised the ranks in the company all while being honest with everyone and helping others. Insane work ethic, full of advice, a very very smart mind and love for pro wrestling. Seeing the amount of work he does and always taking on more work is inspiring. Thank you QT https://t.co/N0xdsyGf89 — JoseTheAssistant (@JoseAssistant) November 28, 2023

«Este hombre ascendió en la empresa siendo honesto con todos y ayudando a los demás.

Una ética de trabajo increíble, lleno de consejos, una mente muy, muy astuta y amor por la lucha libre.

Ver la cantidad de trabajo que hace y siempre asumir más responsabilidades es inspirador.

Gracias, QT.»

This man won’t boast about all the people he helped behind the scenes but as much as we’ve disliked each other, you’d have to be ignorant not to give him his flowers. Not only for his backstage work, but in ring work is world class, those that pay real attention know that. — Fuego Del Sol (@FuegoDelSol) November 28, 2023

«Este hombre no alardeará de todas las personas a las que ayudó entre bastidores, pero por mucho que no nos hayamos agradado mutuamente, tendrías que ser ignorante para no darle sus flores.

No solo por su trabajo detrás del escenario, sino también por su trabajo en el ring, que es de clase mundial; aquellos que prestan atención real lo saben.»

One of the real ones ❤️ — Brandi Rhodes (@TheBrandiRhodes) November 28, 2023

«¡Uno de los verdaderos!».

Appreciate you so much QT. Thank you for everything 🩵 — Red Velvet (@Thee_Red_Velvet) November 28, 2023

«Te aprecio tanto, QT. Gracias por todo».