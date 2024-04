► Los proyectos de Sami Zayn fuera de WWE

En lo relativo a la WWE, Sami Zayn tiene las manos llenas ya que va a luchar contra Gunther por el Campeonato Intercontinental en WrestleMania XL. Si logra vencerlo estará consiguiendo una de las victorias más grandes de su vida.

En cambio, fuera de la lucha libre profesional también está construyendo un camino. Por ejemplo, acaba de anunciar su show de comedia ‘Sami Zayn & Friends’, el cual va a formar parte del festival ‘Netflix Is A Joke’ en mayo.

🚨🚨🚨 So excited about this!

I will be doing a live comedy show as part of @NetflixIsAJoke Festival in LA.

Tickets go on sale Friday 4/5.

PRESALE tix available TOMORROW, Thursday 4/4 with Promo code: SAMI @LiveNationCmdy https://t.co/4gjK5Sdvdn pic.twitter.com/wd0cqJmA3x

— Sami Zayn (@SamiZayn) April 3, 2024