La empresa femenina Prominence presentó su función denominada “Gaiden ~ Akane Fujita Debut 10th Anniversary” desde el Shin-Kiba 1st RING.

► “Gaiden ~ Akane Fujita Debut 10th Anniversary”

En mano a mano especial, Toshiyuki Sakuda de Freedoms superó a Hiragi Kurumi , donde los dos se castigaron sin piedad.

Siguió una divertida cuádruple amenaza donde intervinieron Violento Jack, Kikutaro, Miyako Matsumoto y Yuki Miyazaki. Fue el enmascarado luchador mexicano quien se llevó el duelo, usando incluso al réferi como escudo.

Los luchadores independientes CHANGO y PSYCHO unieron fuerzas para someter a Mochi Natsumi y Takashi Sasaki en poco más de quince minutos de refriega donde usaron sillas para castigarse.

En el turno principal, Akane Fujita celebró diez años de su debut luchístico enfrentando en mano a mano a Risa Sera en una ultraviolenta lucha a ganar dos de tres caídas. Tras la lucha, aunque las dos terminaron sangrantes, se abrazaron y Sera le obsequió un pequeño pastel.

Los resultados completos son:

Prominence “Gaiden~Akane Fujita Debut 10th Anniversary”, 21.05.2023

Shin-Kiba 1st RING

1. Toshiyuki Sakuda venció a Hiragi Kurumi (11:48)

2. Four Way Match: Violento Jack derrotó a Kikutaro, a Miyako Matsumoto y a Yuki Miyazaki (15:06).

3. CHANGO y PSYCHO vencieron a Mochi Natsumi y Takashi Sasaki (15:30).

4. Best Two Out Of Three Falls Death Match: Akane Fujita derrotó a Risa Sera [1:2] (28:02)

-Risa Sera venció a Akane Fujita [1:0] (7:41)

-Risa Sera derrotó a Akane Fujita [2:0] (19:03)

-Akane Fujita venció a Risa Sera [1:2]