CMLL: Princesa Sugehit ganó la Copa Irma González

Se realizó la primera Copa Irma Gónzalez, dentro de Homenaje a dos Leyendas del CMLL, en la cual 16 luchadoras se enfrentaron en una auténtica guerra, pues todas las amazonas intentaron ser la primera gladiadora en llevarse el trofeo.

Este torneo tiene un toque especial, pues además del elenco habitual de la empresa, hubo llegadas, regresos e invitadas especiales.

Irma Gonzalez herself here to present the Copa Irma! ❤️ #CMLL pic.twitter.com/bPxmJ1VdBi

— I Gif All The Wrestling (@Aregularindyfan) March 18, 2023