Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 22 de mayo 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la Colonial Life Arena, en Columbia, South Carolina, y entre otras cosas vimos a Gunther convertirse en el retador al Campeonato Indisputable WWE.

► En el episodio de WWE SmackDown del 8 de mayo vimos:

WWE SMACKDOWN 15 de mayo 2026 | Rumbo a Clash in Italy

Trick Williams venció a The Miz (** 1/2) Paige y Brie Bella vencieron a Giulia y Kiana James (** 1/2) Carmelo Hayes venció a Ricky Saints (***) Damian Priest venció a Tama Tonga (** 1/2) Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron por DQ a Michin y B-Fab (**) Gunther venció a Royce Keys (***)

► Cartelera WWE SmackDown 22 de mayo 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 22 de mayo 2026 en la Rupp Arena, en Lexington, Kentucky, arena con capacidad para 23,500 aficionados y casa de los Kentucky Wildcats de la NCAA.

Shinsuke Nakamura vs. Talla Tonga