El elenco de SmackDown se presentará en el Ball Arena, en Denver Colorado (anteriormente conocido como Pepsi Center), coliseo con capacidad para 19,309 aficionados y casa de los Denver Nuggets de la NBA

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Charlotte Flair y Shotzi vencieron a Iyo Sky y Bayley (**) LA Knight venció a Austin Theory (** 1/2) The Judgment Day vencieron a The Brawling Brutes (** 1/2) AJ Styes venció a Jimmy Uso (** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

El pasado 2 de septiembre en Payback, LA Knight enfrentó a The Miz. De última hora fue designado John Cena como réferi especial, y The Miz alega que esta decisión influenció su eventual derrota. Por tal motivo, exigió una revancha, la cual fue aceptada por LA Knight y se verificará en el episodio de este viernes. ¿Será LA Knight capaz de refrendar su triunfo o The Miz logrará redimirse y reclamar la victoria?

John Cena sigue estando presente en la programación de WWE. Ahora lo veremos como invitado del segmento The Grayson Waller Effect. Recordemos que en Money in the Bank, Grayson Waller recibió un Attitude Adjustment por parte de Cena. ¿Habrá rencores?