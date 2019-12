Previo WWE Raw (30 de diciembre 2019) — Lashley y Lana se casan

El elenco de WWE Raw estará esta noche en el XL Center, de Hartford, Connecticut, arena con capacidad para 15,564 aficionados, es el hogar de los Huskies de Connecticut de la NCAA.

El XL Center, anteriormente llamado Hartford Civic Center, abierta en enero de 1975,, ha albergado los siguientes PPVs de WWE:

Survivor Series 1990 (The Ultimate Warrior, Hulk Hogan y Tito Santana

vs. Ted DiBiase, Rick Martel, The Warlord y Power and Glory (Hercules y Paul Roma).

WrestleMania XI (Bam Bam Bigelow vs. Lawrence Taylor).

No Way Out 2000 (Triple H vs. Cactus Jack).

Vengeance 2004 (Chris Benoit vs. Triple H)

Previamente en Raw:

Seth Rollins batalló con Rey Mysterio por el Campeonato de los Estados Unidos. Sin embargo a Rollins no le interesaba el título sino más bien vengarse del de raíces aztecas. Las luchas presentadas fueron:

LUCHA CALLEJERA NAVIDEÑA: Kevin Owens venció a Mojo Rawley Bobby Lashley venció a Cedric Alexander Drew McIntyre venció a Zack Ryder Aleister Black venció a Deonn Rusman Buddy Murphy venció a Joeasa Ricochet venció a Tony Nese Charlotte Flair venció a Chelsea Green The O.C. vencieron a The Viking Raiders y Randy Orton Erick Rowan venció a Travis Horn Rusev venció a No Way José CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Rey Mysterio retuvo por descalficación ante Seth Rollins

LAS LUCHAS YA PROGRAMADAS: Tenemos una lucha programada para esta noche.

Aleister Black vs. Buddy Murphy

LA LUCHA QUE HAY QUE VER: Por semanas Aleister Black y Buddy Murphy han estado rivalizando y tratando de impresionar uno al otro. Finalmente en TLC se vieron las caras con Black sacando la mejor parte. Esta noche se vuelven a enfrentar en una revancha en el último Raw de este 2019.

A LO QUE HAY QUE ESTAR ATENTOS: Para hoy está programada la boda entre Bobby Lashley y Lana, lo que constituye la continuación de la historia del trio de Rusev, Lashely y Lana.

No se pierdan la mejor cobertura de Monday Night Raw esta noche, a las 7:00 pm, hora del centro, a través de SÚPER LUCHAS