El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en la Rupp Arena, en Lexington, Kentucky, arena con capacidad para 10,011 aficionados y casa de los Kentucky Wildcats de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

DIY vencieron a The Creed Brothers, Imperium y The New Day (*** 1/2) CLASIFICATORIO PARA ELIMINATION CHAMBER: Becky Lynch venció a Shayna Baszler (***) Ivar y Valhalla vencieron a Akira Tozawa y Maxxine Dupri (* 1/2) The Miz venció a JD McDonagh (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: The Kabuki Warriors retuvieron ante Kayden Carter y Katana Chance (***) BULL ROPE MATCH: Cody Rhodes venció a Shinsuke Nakamura (*** 1/2)

► Este lunes en WWE Monday Night Raw

La semana pasada, Gunther celebró 600 días como Campeón Intercontinental WWE. Cuando preguntó quién era el siguiente, Jey Uso se apersonó, y después de una breve discusión, llegaron a los golpes. Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci se unieron a la refriega, la cual pudo significar el fin de Uso de no ser porque Kofi Kingston y Xavier Woods llegaron al rescate. Como consecuencia de esto, ha sido programada una lucha de tercias que engalanará la noche de este lunes: Jey Uso y The New Day versus Imperium.

Y dado que Elimination Chamber está a la vuelta de la esquina, veremos combates clasificatorios en los cuales participarán Superestrellas de Raw y SmackDown. Por el lado femenil, Zoey Stark enfrentará a Liv Morgan.

Por el lado varonil serán dos luchas. En una Bronson Reed colisionará con Bobby Lashley. En la otra LA Knight intentará vencer al poderosos. Ivar.

Además, R-Truth tendrá una lucha contra JD McDonagh.