Nunca lo haría en TV -no tienen precisamente una buena relación; una vez lucharon por el Campeonato Internacional– pero Claudio Castagnoli elogia a Orange Cassidy mientras habla de la evolución de la tradición en la lucha libre profesional con Adrián Hernández cuando le preguntan por combates como Anarchy in the Arena.

► Claudio Castagnoli elogia a Orange Cassidy

«¿Qué es la tradición? La tradición siempre está en expansión, ¿verdad? Especialmente ahora, con seis días de lucha libre en televisión. Entonces, queremos hacer algo que sea diferente pero que, en mi opinión personal, siga siendo respetuoso con la tradición. Ese es el desafío. ¿Qué podemos hacer para destacarnos, mantenerlo divertido, mantener la grandeza, mantener la acción en marcha y al mismo tiempo evolucionar este negocio sin perder de vista la tradición y mostrarle respeto?

«Alguien como Orange Cassidy, definitivamente es polarizador, y creo que eso es positivo porque significa que toca una fibra sensible. Es extremadamente talentoso en lo que hace, y es diferente y muy entretenido. Si me agrada el tipo o no, eso es irrelevante, pero cuando ves a los niños y a la gente que viene al espectáculo, vestidos como Orange Cassidy, y el lugar se vuelve loco cuando él aparece. No dejes que te engañe, él tiene habilidades. Puede luchar como muy pocos en este negocio. Creo que eso es lo que confunde a otras personas. Pero ese es nuestro trabajo, evolucionar, hacerlo divertido, mejorarlo y tratar de encontrar cosas nuevas».

Cassidy va a exponer el título esta noche ante Tomohiro Ishii en Collision. No es el rival más adecuado habida cuenta de que ayer estuvo luchando ante The Undisputed Kingdom en Rampage y no salió precisamente ileso. Mientras, Castagnoli se unirá a Jon Moxley para enfrentar a Star Jr. y Esfinge, luchadores del CMLL.