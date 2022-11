La UFC sigue en sus instalaciones de APEX este fin de semana con otro cartel que celebra los pesos paja femenil de la compañía en el evento principal. En esta ocasión se trata de una pelea brasileña en la que Marina Rodríguez se enfrentará a Amanda Lemos.

Ambas mujeres vienen de grandes victorias y ambas sienten que necesitan una victoria más para luchar por el oro de la UFC. En la pelea principal se enfrentarán los pesos welter Neil Magny y Daniel Rodríguez. Rodríguez es el hombre más fresco, ya que viene de una victoria sobre Li Jingliang el mes pasado. Espera conseguir una nueva victoria, ante un veterano muy experimentado, para seguir subiendo en la clasificación.

El cartel preliminar está encabezado por Darrick Minner contra Shayilan Nuerdanbieke. Esa parte del evento también cuenta con Miranda Maverick contra Shana Young y Jinh Yu Frey contra Polyana Viana.

Cartel principal

Evento principal – Combate de peso paja: Marina Rodríguez (115,5) contra Amanda Lemos (114,5)

Co-evento principal – Combate de peso wélter: Neil Magny () vs Daniel Rodriguez (170)

Combate de peso pesado: Chase Sherman () vs Josh Parisian ()

Combate de peso mosca: Tagir Ulanbekov (124,5) contra Nate Maness (125,5)

Combate de peso ligero: Grant Dawson (157,5)* vs Mark O. Madsen (155)

Cartel preliminar

Combate de peso pluma: Darrick Minner () vs Shayilan Nuerdanbieke (145,5)

Combate de peso mosca femenino: Miranda Maverick (125,5) contra Shanna Young ()

Combate de peso gallo: Mario Bautista (135,5) contra Benito López ()

Combate de peso paja femenino: Polyana Viana (115,5) vs Jinh Yu Frey (115,5)

Combate de peso gallo: Liudvik Sholinian (135,5) vs Johnny Munoz (135,5)

Combate de peso mosca: Carlos Candelario () vs Jake Hadley ()

Combate de peso gallo femenino: Tamires Vidal (134) vs Ramona Pascual ()