Previo UFC Fight Night 235: Dolidze vs Imavov

UFC Fight Night 235 se llevará a cabo este próximo sábado por la noche, 3 de febrero en Las Vegas y tenemos la previa completa de la tarjeta de pelea completa para usted a continuación.

En el evento estelar No.8 clasificado de peso medio Roman Dolidze busca recuperarse de una derrota ante Marvin Vettori última vez cuando él lucha contra el No.11 colocado Nassourdine Imavov, que sufrió una derrota y un no contesto en 2023.

Por fin, Roman Dolidze (12-2 MMA, 6-2 UFC) tiene la oportunidad de volver a la senda de la victoria. Cayó por decisión ante Marvin Vettori en marzo de 2023, pero las reservas contra Derek Brunson y Jared Cannonier a finales del año pasado fracasaron. Una victoria en el peso medio sobre Nassourdine Imavov (12-4 MMA, 4-2 UFC) daría a Dolidze cinco victorias en sus últimos seis combates.

Al igual que Dolidze, Nassourdine Imavov (12-4 MMA, 4-2 UFC) sin duda ha estado deseando quitarse un par de malos sabores de la boca. Tras una racha de tres victorias consecutivas, perdió por decisión ante el futuro campeón Sean Strickland. Una pelea con Chris Curtis en junio de 2023 fue un no contest después de un choque accidental en la cabeza. Y el pasado octubre, Imavov se retiró de un combate contra Ikram Aliskerov. Ahora tiene la oportunidad de recuperarse en un combate titular.

En la pelea estelar, Renato Moicano ha ganado tres combates por sumisión en sus últimas cuatro peleas y ahora se enfrenta a Drew Dober, que ha detenido a cuatro de sus últimos cinco rivales por la vía de los golpes.

Tras un largo periodo de inactividad, Renato Moicano (17-5-1 MMA, 9-5 UFC) regresa en el combate coestelar del peso ligero contra Drew Dober (27-12 MMA, 13-8 UFC). El brasileño Moicano ha ganado tres de sus últimos cuatro combates, pero su actuación más reciente fue una victoria por sumisión en la primera ronda contra Brad Riddell en noviembre de 2022.

Dober ha ganado cuatro de sus últimos cinco. Las cuatro victorias han sido por nocaut, y tres han venido con un bono de noche de pelea de $ 50,000.

Randy Brown cosechó una victoria y una derrota en su campaña de 2023, mientras que su próximo oponente, Muslim Salikhov, perdió su única pelea del año pasado en los marcadores. Aliaskhab Khizriev ganó su debut en la UFC el año pasado para ampliar su récord de imbatibilidad a 12-0 y ahora lucha contra Makhmud Muradov, que se deshizo de dos derrotas consecutivas ganando su único combate del año pasado.

Gilbert Urbina intentará mejorar su récord de 1-1 en la UFC cuando se enfrente a Charlie Radtke, que ganó en su debut en la UFC el año pasado. El cartel principal lo abrirá Viviane Araujo, que viene de una victoria y se prepara para enfrentarse a Natalia Silva, que está en plena forma con cuatro victorias consecutivas en la UFC hasta la fecha.

Echa un vistazo a los resultados del pesaje de la tarjeta completa de UFC Fight Night 235 a continuación.

CARTEL ESTELAR (ESPN+, 7 p.m. ET)

Roman Dolidze (186) vs. Nassourdine Imavov (185)

Drew Dober (156) vs. Renato Moicano (156)

Randy Brown (171) vs. Muslim Salikhov (171)

Viviane Araujo (126) vs. Natalia Silva (125.5)

Aliaskhab Khizriev (186) vs. Makhmud Muradov (185.5)

Charlie Radtke (170.5) vs. Gilbert Urbina (171)

CARTEL PRELIMINAR (ESPN+, 4 p.m. ET)

Diana Belbita (116) vs. Molly McCann (116)

Charles Johnson (125.5) vs. Azat Maksum (126)

Themba Gorimbo (170.5) vs. Pete Rodriguez (170)

Blake Bilder (144.5) vs. Jung Gyeong Lee (146)

Luana Carolina (128)* vs. Julija Stoliarenko (126)

Marquel Mederos (155.5) vs. Landon Quinones (155.5)

Thomas Petersen (261.5) vs. Jamal Pogues (265.5)

* Carolina no alcanzó el límite de peso mosca femenino por dos libras; multa del 20% de la bolsa.