Ring of Honor presenta este jueves otro episodio grabado esta vez desde el Universal Studios en Orlando, Florida. El show podrá verse a través de Honor Club.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

EJ Nduka venció a Jon Cruz en un dark match. Powerhouse Hobbs venció a Cody Chhun en un dark match. Satoshi Kojima venció a Tony Nese Josh Woods venció a Tyler Payne Campeonato Femenil ROH: Athena retuvo ante Leyla Hirsch Rocky Romero venció a Christopher Daniels Scorpio Sky venció a Fred Rosser Willow Nightingale, Kiera Hogan y Skye Blue vencieron a Lady Frost y The Renegade Twins (Charlette Renegade y Robyn Renegade) Ethan Page venció a Invictus Khash TMDK (Mikey Nicholls y Shane Haste) vencieron a The Infantry (Carlie Bravo y Shawn Dean) Darius Martin venció a Lee Johnson Billie Starkz venció a Trish Adora Shane Taylor Promotions (Lee Moriarty y Shane Taylor) vencieron a Iron Savages (Boulder y Bronson) (c/ Jacked Jameson), The WorkHorsemen (Anthony Henry y JD Drake) y Cole Karter y Griff Garrison (c/ Maria KanellisBennett) Gravity, Komander y Metalik (c/ Alex Abrahantes) vencieron a Spanish Announce Project (Angelico y Serpentico) y Gringo Loco

► Este jueves en Ring of Honor

Hay varios combates anunciados para el programa semanal, el cual se emite a través de Honor Club. Entre ellos la lucha entre Athena contra Mazzerati.

Shane Taylor y Lee Mortiarty vs. The Infantry (Shawn Dean y Carlie Bravo)

Athena vs. Mazzerati

Campeonato Latinoamericano de AAA: QT Marshall vs. Daga

The Gates of Agony (Toa Liona y Kaun) vs. Fresco y Watson

Angelico vs. Marty Casaus

Willow Nightingale vs. Leyla Hirsch

Action Andretti vs. Gringo Loco

Billie Starkz vs. Rochelle Riveter

Kip Sabian vs. Anthony Henry

Ethan Page vs. Christopher Daniels

Scorpio Sky vs. Darius Martin