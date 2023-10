Don Callis formó su propia facción en AEW, The Don Callis Family, cuando terminó su relación con Kenny Omega. Primero con Konosuke Takeshita y con el paso de los meses se han sumado Will Ospreay, Aussie Open, Sammy Guevara y más recientemente Powerhouse Hobbs. Hablando en Busted Open Radio, el manager cuenta todo sobre la formación del grupo, haciendo especial hincapié en el último fichaje.

► The Don Callis Family

«Conozco a Chris desde 1990, luché contra él muchas veces, estuve de gira con él muchas veces, vi la mayoría de sus combates. Tienes razón. Nunca ha sido dominado por eso, pero no me sorprende. He tenido mi ojo puesto en Powerhouse Hobbs durante más de un año. Fui a Oakland, traté de reclutarlo el año pasado, y ha sido un proceso largo. Chicos como Hobbs son lentos para confiar. Pero escucha, Will Hobbs, es el rey de O-Town, es el rey de las calles, es el hombre que pone el calor. Para Chris Jericho, Omega y cualquier otro, Kota Ibushi, es hora de pagar al Coco. Eso es todo».

“Cuando te enfrentas al mejor de todos los tiempos, argumentativamente, Chris Jericho, y te enfrentas a un hombre al que yo llamo el dios de la lucha libre, Kenny Omega, no puedes salir allí con un equipo que has reunido de cualquier manera. Así que lo que he hecho es, siempre te he dicho, Tommy, que no voy a ‘manejar’ o ‘representar’ a personas solo por hacerlo. Solo voy a hacer lo mejor. Por eso estuve con Omega, porque era el mejor. Lo hice el mejor. Ahora, lo que he hecho es reclutar una familia de superatletas, atletas perfectamente criados y físicamente dotados que están dispuestos a permitirme hacer parte del pensamiento, que están dispuestos a seguir el enfoque estratégico.

“Así que ya sea Will Ospreay, Konosuke Takeshita, Sammy Guevara o Will Hobbs, todos estos superatletas tienen algo en común. Tienen algo atléticamente que los hace especiales. Hobbs ha sido un asesino toda su vida adulta, y le han dicho que lo reprima. A Hobbs le han dicho que reprimiera ese instinto asesino, y yo le he dicho que lo deje florecer, y eso es lo que va a hacer. No necesitaremos contenernos. Esto es lucha libre profesional. Aquí nadie va a ser acusado de agresión. Con Will Hobbs, puede hacer lo que quiera siempre y cuando lo hagamos en ese cuadrilátero en Dynamite. Vamos a seguir adelante. Jericho fue solo un aperitivo. No puedo esperar para desatar a Hobbs en el resto de All Elite Wrestling. Va a suceder, lo verás, y me emociona físicamente».