Previo ONE on Prime Video 5: De Ridder vs Malykhin

El segundo evento de la semana de ONE Championship servirá como su quinto evento en Amazon Prime Video. ONE on Prime Video 5 presenta cinco combates de MMA, incluyendo una pelea estelar con el oro en juego.

El Campeonato ONE regresa el viernes a las 20:00 horas ET con ONE on Prime Video 5, que se celebra en el Mall Of Asia Arena de Manila (Filipinas) y se transmite por Amazon Prime Video.

En el evento estelar, el invicto campeón doble Reinier de Ridder (16-0) pone en juego su título de peso medio contra el también invicto Anatoly Malykhin (11-0). La pelea estelar incluye un combate por el título de peso ligero por sumisión entre el campeón Kade Ruotolo y Matheus Gabriel.

En el combate principal, el campeón interino de los pesos pesados, Anatoly Malykhin, bajará de categoría para disputar el cinturón de los pesos semipesados al campeón de las dos divisiones, Reinier de Ridder.

De Ridder es el titular de los pesos medios y el campeón de los semipesados, y tiene un récord perfecto de 16-0. Su capacidad de agarre ha sido lo que más ha marcado la diferencia. Es cinturón negro de jiu-jitsu brasileño y de judo. El combate será su primer intento de defensa del título de los pesos semipesados, después de haber ganado dos veces el título de los pesos medios.

Dado que aún no se ha reservado un combate de unificación de títulos contra el campeón de peso pesado de la ONE, Arjan Bhullar, Malykhin dejará en suspenso esa división para ir en busca de un segundo título. En febrero venció a Kirill Grishenko por nocaut en el segundo asalto para ganar el cinturón interino de los pesos pesados.

Cartel completo

CARTEL PRINCIPAL

Campeón Reinier de Ridder contra Anatoly Malykhin – por el título de los semipesados

Kade Ruotolo vs. Matheus Gabriel – por el título de peso welter de grappling

A. Rodrigues vs. Janet Todd – por el título de peso paja femenil de muay thai

Murad Ramazanov contra Roberto Soldic

CARTEL PRELIMINAR

Eduard Folayang contra Edson Marques

Dae Sung Park contra Lowen Tynanes

Amber Kitchen vs. Jackie Buntan – combate femenil de peso mosca de muay thai

Heqin Lin contra Denice Zamboanga