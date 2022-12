Chael Sonnen participa en la última broma de Conor McGregor. Al menos así es como Sonnen ha elegido enmarcar la última controversia de McGregor, que gira en torno a que la superestrella irlandesa se retira del grupo de pruebas de la USADA durante su recuperación de una pierna rota que sufrió en una pelea con Dustin Poirier en UFC 264 en julio de 2021.

La maniobra de McGregor hizo que el contendiente y analista de peso semicompleto de UFC, Anthony Smith , cuestionara por qué se le permitiría a McGregor optar por participar y no participar en las pruebas por su propia voluntad y las publicaciones en las redes sociales que muestran el físico voluminoso de McGregor también han llevado al discurso de los fanáticos sobre el posible uso. de sustancias prohibidas. Para Sonnen, todo es parte del espectáculo de McGregor, como de costumbre.

“Conor está limpio. Ha estado troleando, se ha estado divirtiendo con la gente. Vamos. Un tipo no sale y comete un crimen y luego documenta el crimen. Conor sacó las fotos. Se divierte con la gente. Está limpio».

En respuesta a las acusaciones de Smith, McGregor arremetió en las redes sociales y calificó a Smith de «vergüenza de hombre» en un tuit que luego eliminó. Smith respondió más tarde en el podcast Believe You Me que el arrebato de McGregor era una prueba de que tal vez estaba en lo cierto cuando cuestionó el comportamiento de McGregor .