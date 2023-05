El elenco de MLW Fusion se presenta esta noche desde Tijuana, Baja California, México. La acción continua después de una semana libre.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Es la premiere de temporada por consiguiente la semana pasada no hubo luchas

► Este jueves en MLW Fusion

Tijuana, México, alberga una lucha de doble campeonato a cuatro bandas, ya que Taya Valkyrie pone en juego el Campeonato Mundial de Peso Pluma y el Campeonato AAA Reina de Reinas contra La Heidra, Dalys y Sexy Star. ¿Pueden las tres principales contendientes de México derrotar a la reina imparable en su propio territorio, o Taya continuará con su reinado histórico?

Recién salido de Battle RIOT, Alex Kane responde las preguntas de los medios mientras el Bomaye Fight Club se concentra en su próximo enfrentamiento del 8 de julio con Hammerstone por el Campeonato Mundial de Peso completo en Never Say Never en FITE+.

Una actualización crítica sobre Jacob Fatu. Por primera vez en la historia, el hombre lobo de Samoa ha sido incluido en la lista de lesionados por The Calling. ¿Cuál es su estado? ¿Cuál es el estado de su oportunidad por el título del Campeonato Nacional de Peso Abierto?

¡Juicy Finau hace el viaje a Tijuana para derramar sangre con el legendario Damian 666 en una lucha de todo vale en Tijuana! ¿Puede el gran tongano representar con éxito a MLW en TJ sin Lance o Fatu cuidándole la espalda?