WWE sorprende a sus fans con un ingenioso troleo

El pasado lunes, horas antes del programa de Raw, varias cuentas de Twitter que proporcionan información acerca de WWE, aunque no son fuentes completamente confiables, comenzaron a informar que Bray Wyatt regresaría pronto a la empresa.

Se decía que WWE volvería a emitir sus enigmáticas viñetas y mostrar los códigos QR en pantalla que previamente habían anunciado el regreso de Wyatt hace unos meses. Efectivamente, durante el último episodio de Raw, apareció un código QR en la espalda de Adam Pearce mientras hablaba por teléfono.

► La ingeniosa broma de WWE a sus fans

Sin embargo, las cosas no eran lo que parecían. Aunque el código no se vio muy bien en pantalla, Pearce lo subió a su Twitter. WWE se enteró de la información que se estaba difundiendo en las redes sociales y decidió gastarle una pequeña broma a sus fans en todo el mundo.

For those who had issues last night. pic.twitter.com/ppXF5bdu7x — Adam Pearce (@ScrapDaddyAP) 23 de mayo de 2023

Cuando se lee el anterior código QR, el mismo manda al video oficial en YouTube de la canción Never Gonna Give You Up de Rick Astley, más conocida como “la canción que ha troleado a todo Internet”. Ingeniosa forma de WWE de burlarse de los rumores y reportes con respecto a sus futuras historias televisivas. Ya veremos si Wyatt regresa a la empresa y cuándo esto llega a ocurrir.

Con esta divertida y sorprendente táctica, WWE demuestra su capacidad para jugar con las expectativas de los fanáticos y mantenerlos intrigados con sus planes futuros. Sin duda, la empresa sabe cómo utilizar las redes sociales y el poder del troleo para generar interés y mantener a la audiencia especulando sobre lo que sucederá en el mundo del entretenimiento deportivo.

Estaremos atentos a cualquier novedad sobre el regreso de Bray Wyatt y cómo WWE continuará sorprendiendo a sus seguidores en el futuro