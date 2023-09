AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Indiana Farmers Coliseum, en Indianapolis, Indiana (anteriormente llamado Indiana State Fairgrounds Coliseum Pepsi Coliseum y Fairgrounds Coliseum ), local con capacidad para 6,800 fans, y casa de los IUPUI Jaguars de la NCAA.

►La semana Pasada

Las luchas presentadas fueron:

Jon Moxley venció a Komander (***) CAMPEONATO DE PESO LIBRE NJPW STRONG: Eddie Kingston retuvo ante Wheeler Yuta (***) Kris Statlander, Hikaru Shida y Britt Baker vencieron a Nyla Rose, Emi Sakura y Marina Shafir (** 1/2) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Orange Cassidy retuvo ante Penta el Zero Miedo (*** 1/2)

►Este miércoles en AEW Dynamite

AEW Dynamite 6 de septiembre 2023.

Una vez desbandada la Jericho Appreciation Society, Sammy Guevara fue el único en no darle la espalda a Chris Jericho. Sin embargo, existen tensiones debido a la poca gratitud que ha mostrado el veterano hacia Guevara. Para tratar de arreglar las cosas, Jericho le propuso a su pupilo conquistar juntos el Campeonato Mundial de Parejas AEW, y el primer paso para ello lo darán este miércoles cuando enfrenten a Aussie Open (Mark Davis y Kyle Fletcher). ¿Marchará todo bien entre Jericho y Guevara?

«Hangman» Adam Page fue el ganador de la Over the Budget Battle Royal en All Out, y debido a ello eligió a qué asociación donar 50 mil dólares. La elegida fue la Chicago Public Education Fund. Este miércoles, Hangman hará entrega del donativo.