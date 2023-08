Previo AEW Dynamite 16 de agosto 2023.

AEW Dynamite se presenta este miércoles en la Bridgestone Arena, en Nashville, Tennessee (anteriormente llamada Nashville Arena, Gaylord Entertainment Center y Sommet Center), coliseo con capacidad para 19,395 aficionados y casa de los Nashville Predators de la NHL.

►La semana Pasada

Las luchas presentadas fueron:

The Young Bucks vencieron a The Hadys (***) CAMPEONATO FTW: Jack Perry retuvo ante Rob Van Dam (***) Blackpool Combat Club vencieron a Lucha Brothers (***) CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Hikaru Shida retuvo ante Anna Jay (** 1/2)

► Este miércoles en AEW Dynamite

La semana pasada en AEW Rampage, Orange Cassidy defendió con éxito su Campeonato Internacional AEW ante Johnny TV. Tras el encuentro, apareció el Blackpool Combat Club, rodeando a Cassidy. Y aunque no lo atacaron, Wheeler Yuta lo desafió a una lucha titular, la cual se llevará a cabo en este especial de la semana de Fight for the Fallen.

La Campeona Mundial AEW, Hikaru Shida, defenderá su título en ALL IN. Será en una lucha de cuatro esquinas contra Toni Storm, Saraya y contra quien resulte ganadora de un encuentro que tendremos en este episodio: Britt Baker vs. The Bunny.

En duelo de relevos, Darby Allin y Nick Wayne enfrentarán a The Gates of Agony (Toa Liona y Bishop Kaun).

Veremos un Texas Chainsaw Massacre Deathmatch entre Jeff Hardy y Jeff Jarrett.

Estarán presentes Adam Cole y MJF, quienes hablarán de las dos luchas que tendrán en ALL IN.

Además, Kenny Omega será entrevistado por Jim Ross.