En All In, el Campeonato Mundial Femenil AEW estará en disputa en una lucha Fatal 4-Way con la campeona, Hikaru Shida, Saraya, Toni Storm y otra luchadora por determinar. En espera de que se conzoca quién es, la dueña del título desea que sea la ex monarca Britt Baker, como señala en una reciente entrevista en Instinct Culture.

.@shidahikaru really hopes that @RealBrittBaker will be in the Fatal 4 Way Match at @AEW All In. She also talks about the special connection she has with Britt.

WATCH the full interview with Shida here 👇👇👇https://t.co/ErJ5kcjzGJ pic.twitter.com/ni33eKAoU4

— Denise 'Hollywood' Salcedo (@_denisesalcedo) August 11, 2023