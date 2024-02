Jesús Antonio Hernández «Portaveritas» estará en La Mole Comic Con

Jesús Antonio Hernández, mejor conocido como Portaveritas, estará presente en el Lucha Alley de La Mole, la convención más grande de cómics y cultura pop en México, la cual se llevará a cabo del 15 al 17 de marzo del año en curso en el World Trade Center capitalino.

Sobre nuestro artista —que por años ha estado asociado a la lucha libre profesional de México—podemos decir que es arquitecto, dibujante e ilustrador, originario de Querétaro, con experiencia de más de 20 años haciendo trabajo de Ilustración, cómic y storyboard.

► El ilustrador de la lucha libre

Su trabajo en la ilustración luchística inició gracias a gente como Ernesto Ocampo y Everardo Ferrer. Formó parte del equipo de trabajo en los especiales anuales de SÚPER LUCHAS, donde ilustraba los textos de Ocampo con coloridas imágenes de luchadores.

Colaboró en la Arena Querétaro haciendo trabajo de carteles, lo que derivó en que lo llamaran de diferentes arenas del país y del extranjero. Desarrollo de personajes de lucha libre siendo los más conocidos Los Hermanos Calavera, creados junto con Dimon Ibidem.

Sus más recientes proyectos han sido en PaperMovies, de la mano de Shane Riches y Steven Grant, con el personaje creado por Gil Kane (His Name Is Savage); la novela policiaca Black Jackets y la versión femenina de Savage (Her Name Is Savage), escrita por Katie Bachelor; así como el webcomic Monstrous, a lado de José Villarubia para The Attic, empresa de los Ángeles.

Por varios años ha colaborado en la revista Forbidden Gallery, con historias o con portadas, ya desde varios años está haciendo las ilustraciones de lucha libre de La Mole Comic Con. En el país ha realizado trabajo para diferentes revistas como Tierra Adentro y el número 61 de Gallito Cómics.

En la actualidad está realizando una novela gráfica para el mercado mexicano llamada Flamingo, con temática de inteligencia artificial.

Para otras actividades y precios de La Mole, visita el sitio oficial: https://lamole.com.mx/