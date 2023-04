¿Por qué se rompió el récord de imbatibilidad de Asuka?

Asuka ingresó a WWE como una fuerza imparable, no habiendo perdido un solo encuentro en NXT antes de llegar al elenco principal; no obstante, Charlotte Flair puso fin a esta racha de imbatiblidad en WrestleMania 34. Esta fue una decisión controvertida, pero WWE tenía una razón para tomar esa decisión.

► WWE quería poner a Charlotte Flair en el estrellato

Charlotte Flair sigue siendo uno de los nombres más importantes en la lucha libre femenil y fue ella la encargada de acabar con un récord largo de imbatiblidad de Asuka. Muchos se preguntan por qué las cosas se dieron de esta manera, resaltando que era de las pocas opciones que tenía WWE para tal trabajo..

Durante su podcast Oh You Didn’t Know, Road Dogg habló sobre cómo terminar con la racha invicta de Asuka. No solo era hora de hacerlo, sino que WWE también sabía que querían hacer algo especial con Charlotte Flair.

“O vas a poner a Asuka encima en WrestleMania 34 y ella mantiene esa cosa, o vas a poner a Charlotte Flair encima y demonios, ella rompió la racha, y sabes, la racha solo dura hasta cierto punto. No puedes estar invicta para siempre, ¿sabes a lo que me refiero? Por mucho que todos odiaran que se rompiera la racha de The Undertaker, supongo que podría haberse retirado con su racha intacta, pero estaban pensando en el futuro y ¿a quién le damos esto? Lo mismo, lo mismo aquí.

Si vas a vencer a Asuka, ¿a quién le vas a dar esa zanahoria? Porque ella está invicta y alguien que la vence, es mejor que busques hacer algo con Charlotte y, por supuesto, siempre buscábamos hacer algo con Charlotte, y eso va de un lado a otro, y escucharás ideas para cada uno. terminado, y la conclusión es que miras la lista y dices, oye, del otro lado de esto, ¿quién es mejor como campeón? ¿Quién tiene más gente con quien trabajar? Hay muchas cosas en las que la gente no piensa que intervienen en todo esto, por lo que hay mucho que pensar hasta el último momento. Es un poco diferente cuando se trata de WrestleMania. Pero allí también hay muchas reuniones a puerta cerrada y la gente negocia. La gente entra y tiene una idea y tal vez gana el día, y algo cambia. Eso pasa.”

Sin duda, WWE no se equivocó en hacer que Charlotte Flair fuera la encargada de romper la racha de imbatibilidad de Asuka, quien eventualmente también llegaría a la cima de la división; no obstante, algunos pueden todavía considerar injusto el hecho de que la japonesa no ha podido ganar un solo combate en el evento más grande de todos.