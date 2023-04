Ponzinibbio rechaza oferta Holland para pelear en 185

Santiago Ponzinibbio no está interesado en pelear contra Kevin Holland en el peso mediano. Ponzinibbio (29-6 MMA, 11-5 UFC) se enfrenta a Holland (23-9 MMA, 10-6 UFC) en una pelea de peso welter en el cartel principal de UFC 287 del sábado en Kaseya Center.

Holland le envió a Ponzinibbio un mensaje privado en Instagram , sugiriendo que la pareja pelee en las 185 libras en lugar de reducir el límite de peso welter a las 171 libras. Si bien a Holland le gusta bromear, Ponzinibbio no quería nada de eso.

“Si no lo sabe, firmamos un contrato. El contrato dice el peso. Si quiere cambiar el peso, debe hacerlo antes de firmar el contrato. No me importa, hombre. Podemos hablar de todo, simplemente de todo, de dinero. Si pones dinero, hablamos. no tengo problema Pero firmó un papel que dice 170. No me importa de lo que esté hablando. A la mierda”.

Alguna vez dueño de una de las rachas ganadoras más largas en el peso welter, Ponzinibbio está ansioso por recuperar el estatus de contendiente principal. Aunque recientemente cortó una racha de dos derrotas con un nocaut sobre Alex Morono en UFC 282, quiere su nombre en las conversaciones por el título con una victoria sobre Holland.

“Gané nueve peleas en mis últimas 12, dos decisiones divididas (derrotas), peleas cerradas con tipos duros, siempre peleando con tipos duros. De nuevo, me dan un gran nombre. Creo que Kevin Holland es un tipo muy duro y uno de los nombres más importantes de la empresa. Una buena victoria sobre él, me van a poner en la conversación por el título.

“Siento que tengo todo para tener mi oportunidad por el cinturón y ser campeón del mundo. He estado trabajando para eso. Tomo los desafíos que me da el UFC. Yo no pedí esta pelea, vinieron con esta pelea, digo claro que sí. Sé que esto es un desafío, sé que este tipo es duro. Pero sé que estoy listo para acabar con él y mostrarle al mundo que estoy listo para estar en los mejores pesos welter, y estoy listo para aprovechar mi oportunidad por el cinturón”.