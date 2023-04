Teixeira duda que Adesanya cambie de estrategias

Alex Pereira noqueó a Israel Adesanya para reclamar el título de peso mediano de UFC en noviembre pasado. Ahora se enfrentarán en una revancha inmediata el sábado por la noche en UFC 287 .

Glover Teixeira , un viejo amigo y compañero de equipo de Pereira, no se sorprenderá si los amargos rivales se encuentran una vez más en el UFC en el futuro, independientemente de su resultado en Miami.

“Creo que hemos tenido peleadores que han peleado entre sí cinco veces en el pasado. La cosa es que pelearon en diferentes [deportes]. La gente pelea mucho entre sí en kickboxing, como cinco, seis, siete veces. Es difícil hacer eso en el UFC, pero definitivamente existe la posibilidad de una tercera pelea, sin importar quién gane.

“No es imposible. Serían cinco peleas, pero tres en UFC. Esos dos en kickboxing no tienen nada que ver con esto. El propio ‘Poatan’ dijo que el marcador había vuelto a cero [en MMA]. Era el 0-0 otra vez, y volverían a empezar”.

El ex campeón de peso semipesado de UFC, quien se retiró a principios de este año en Río de Janeiro, dijo que no quiere ser llamado el entrenador de Pereira, a pesar de que arrincona a “Poatan” en UFC y dirige el gimnasio donde entrena el campeón. Dicho esto, Teixeira continúa asistiendo a Pereira en las prácticas junto a otros entrenadores.

Adesanya estaba al frente en las tarjetas de puntuación en noviembre antes de que Pereira se recuperara para ganar por nocaut en el quinto asalto, y Teixeira no espera muchos cambios en las habilidades de ninguno de los dos para la revancha.

“No puedes cambiar mucho. Nadie cambiará tanto”.

“Creo que Adesanya será un poco diferente, tratará de mejorar su velocidad y los ángulos que estaban trabajando en ‘Poatan’. Hemos visto mucho esa pelea aquí. Y tratará de mejorar, y también lo hizo ‘Poatan’. Trabajará en las cosas que funcionaron para él y explorará eso, pero cambiar es complicado.

“Adesanya fue capaz de derribar a ‘Poatan’ con un berimbolo, terminó en la parte superior y se quedó allí para ganar ese round, pero te preguntarás si intentará esa estrategia. No lo hará, no es un luchador. Podría tratar de derribarlo, pero derribar a ‘Poatan’ no es fácil.

“[Adesanya] no peleará como yo, corriendo hacia adelante e intentando derribos sin descanso. Él será Adesanya. Creo que explorará su velocidad, esas patadas a las piernas que estaban funcionando, ese jab y cruzado que aterrizó al final [del primer asalto]. Él hará eso. No cambiará mucho.