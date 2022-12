Santiago Ponzinibbio pasó de un choque con Robbie Lawler a enfrentarse a Alex Morono en UFC 282, y siente que el cambio finalmente lo beneficiará en el futuro, aunque su nuevo oponente no es una leyenda popular como “Ruthless”.

Hablando en el episodio de esta semana del podcast Trocação Franca de MMA Fighting, Ponzinibbio dijo que Morono es un gran oponente porque tiene marca de 8-2 en sus últimas 10 apariciones en el octágono y entra a la jaula con una racha de cuatro victorias consecutivas, «y una victoria sobre él será genial para mi carrera”.

“Creo que una victoria sobre Morono será más importante [que vencer a Lawler]. Tal vez no por el nombre, pero por este momento. Lawler no estaba en un buen momento. Ex campeón, pero perdió su última pelea. Morono significará más para el ranking que Lawler porque ganó sus últimos cuatro y es muy competitivo. Una buena victoria sobre él demostrará que estoy listo para pelear contra los mejores”.

Morono noqueó a Donald Cerrone en mayo de 2021 antes de ganar por decisión a David Zawada , Mickey Gall y Matt Semelsberger, en contraste con la decepcionante racha de 1-3 de Ponzinibbio desde que regresó de una lesión que amenazó su carrera y lo dejó fuera de juego durante más de dos años entre 2018 y 2021.

Un cambio de oponentes con menos de una semana de anticipación, pasando de un zurdo a un ortodoxo, no es fácil, dijo Ponzinibbio, pero «tengo las habilidades para vencer a Morono [porque] me considero el mejor atleta».

“Es un gran desafío. No tuve tiempo de prepararme para él, pero tengo lo necesario para vencerlo. A veces las cosas no suceden de la manera perfecta en la vida, pero podemos hacerlas perfectas. Cuando entre al octágono y lo venza y tenga mis manos levantadas, todo será para bien”.

Ponzinibbio dijo que no llamará a Lawler con una victoria en UFC 282. En cambio, tiene los ojos puestos en oponentes de renombre que lo empujan hacia arriba en la clasificación, especialmente los delanteros como Vicente Luque y Stephen Thompson que pueden producir » peleas emocionantes para Los ventiladores.»

“Tengo otros objetivos ahora. Mi objetivo es volver al top 10 y enfrentarme a los mejores y tener mi oportunidad por el título. Estaba a una pelea del título mundial cuando me enfermé y luego las cosas se atascaron. Regresé con una derrota, un golpe al principio de la pelea, un accidente y luego gané una buena pelea con Baeza, pero las últimas dos fueron decisiones divididas para dos peleadores muy duros. Creo que gané ambas peleas, y mucha gente también. Si hubiera ganado esas dos peleas, tendría 10 en mis últimas 11 y podría estar hablando del cinturón ahora.